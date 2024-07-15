Они не новые и не имеют достаточно оружия, – Зеленский о 14 неукомплектованных бригадах

15 июля 2024, 16:50
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Президент Зеленский заявил, что Украина имеет 14 бригад, которые уже давно сформированы. Однако они не имеют достаточного количества вооружения.

Об этом президент Владимир Зеленский говорил во время пресс-конференции сегодня, 15 июля, информирует 24 Канал.

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Зеленский высказался о 14 неукомплектованных бригадах

По словам президента, эти бригады были созданы уже достаточно давно, создавался резерв. Однако, чтобы резерв был прцюючим, боевым, важно, чтобы он тренировался на том оружии, с которым потом будет воевать.

Зеленский отметил, что то, что выполняет резерв – это задача на фронте военного командования, или это оборона или наступательные действия.

Главное, что у тебя есть резервы – прежде всего, это для того, чтобы проводить ротации. Такое было задание от меня – нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых. И все, что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы. Это не новые бригады, так очень часто ошибались когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия,
– сказал Зеленский.

Он также отметил, что эти бригады можно считать более свежими по сравнению с теми, которые уже воюют. Президент отметил, что эти бригады не совсем без оружия, "что-то начало поступать". В частности, артиллерия.

"Но до положительного результата еще долго", – заметил гарант.

Он отметил, что хотел бы, чтобы мы понимали, какое это решение по координации и по 40 миллиардов. По его словам, этот компакт, который был подписан в НАТО, очень важен.

Зеленский заявил, что для него очень важно, чтобы Украина получила вооружение на всю сумму помощи, которая была объявлена партнерами.

Если у вас в пакете написано 40 миллиардов военной помощи, то очень важно, чтобы эти 40 миллиардов в виде оружия, ПВО или любого оружия, от артиллерии до ПТРК и т.д., – чтобы она пришла, а не потом мы выяснили, что пришло на 7 миллиардов, а остальное где-то там по дороге на те или иные вещи потратилось,
– подчеркнул президент Украины.

Автор: Ірина Марціяш