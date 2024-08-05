Существует неизменная цель уже в этом году подготовить основу для завершения этой войны, Зеленский

Владимир Зеленский традиционно обратился вечером 5 августа к украинцам. В своем обращении президент Украины заявил о неизменной цели в этом году подготовить основу для завершения войны.

Напомним, что в обращении гарант рассказал о продолжении работы над реализацией Формулы мира. На сегодня есть еще одна новая подпись под коммюнике Саммита – присоединилась Ботсвана.

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"Неизменная цель – этого года подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны"

Владимир Зеленский рассказал, что на днях продолжаются переговоры с участниками наших рабочих групп по пунктам Формулы мира.

Собственно, переговоры о том, как и когда мы наполним необходимым содержанием реализацию пунктов Формулы мира.

Имеем неизменную цель – уже в этом году подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны. И это возможно,

– подчеркнул Зеленский.