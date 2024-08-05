Нагадаємо, що у зверненні гарант розповів про продовження роботи над реалізацією Формули миру. На сьогодні є ще один новий підпис під комюніке Саміту – приєдналася Ботсвана.

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"Незмінна мета – цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни"

Володимир Зеленський розповів, що цими днями тривають перемовини з учасниками наших робочих груп щодо пунктів Формули миру.

Власне, перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів Формули миру.

Маємо незмінну мету – уже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни. І це можливо,

– наголосив Зеленський.