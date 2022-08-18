Зеленский рассказал, о чем удалось договориться с Эрдоганом

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в том числе вопрос оборонного взаимодействия.

Владимир Зеленский отметил, что визит президента Турции в Украину – "весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны".

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О чем говорили Зеленский и Эрдоган

Глава государства рассказал, что общался с Реджепом Эрдоганом об экспорте зерна, войне россии против Украины, ядерном терроризме оккупантов и военных преступлениях россиян. Кроме этого, лидеры обсудили вопросы оборонного сотрудничества и перспективы этого направления.

Главные темы во время встречи:

Большое внимание Зеленский уделил ситуации на захваченной россией Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что российский ядерный шантаж на Запорожской АЭС является одним из самых больших рисков, которые создала война россии против Украины.

Президент отдельно указал на кражу украинского урожая на временно оккупированных территориях. Российские захватчики присвоили почти 0,5 миллионов тонн зерновых культур. Лидеры согласились, что любая торговля краденым недопустима.

Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабную кражу россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия,

– рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Реджеп Эрдоган примет участие во втором саммите Крымской платформы.

Президент уже пообщался с Гутерришем

. 18 августа во Львове начались исторические трехсторонние переговоры Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Переговоры проходят во Дворце Потоцких. Прежде всего политики планируют обсудить возможности завершения войны, которую начала россия против Украины.

До начала трехсторонних переговоров Владимир Зеленский отдельно пообщался как с Эрдоганом, так и с генсеком ООН Антониу Гутерришем. С Гутерришем глава государства обсудил экспорт зерна, а также депортацию и освобождение из плена украинцев.

Кроме этого, стороны согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. В частности, она должна состояться легально через свободную от оккупантов территорию.

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