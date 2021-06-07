Зеленский рассказал, о какой военной помощи он говорил с американскими сенаторами

Владимир Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях. В частности, во время визита в Украину Энтони Блинкена и американских сенаторов, говорили об увеличении военной помощи Украине.
Украинский президент в интервью изданию напомнил, что встречался с американскими сенаторами, которые побывали в Украине, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Военная помощь Украине от США
Мы обсуждали увеличение военной помощи. К сожалению, я не могу поделиться деталями, но это очень важно для нас,
– отметил Зеленский.
Глава государства уточнил, что речь шла об укреплении безопасности в Черном и Азовском морях. Там, по его мнению, в Украине достаточно слабые позиции. "Россия практически доминирует на Черном море, и мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы – только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ", – добавил президент Украины.
Кроме этого, Зеленский рассказал, что с сенаторами и Блинкеном говорили о вопросах, связанных с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.
Визит сенаторов и Блинкена в Украину: что известно
- В начале июня Украину посетили американские сенаторы: Жинн Шахин, Роберт Портман, Кристофер Мерфи, их советники, а также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
- Блинкен прилетел в Украину 6 мая. Госсекретарь США провел встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, митрополитом Епифанием, президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими политиками. Свой визит в Украину он назвал "продуктивным".