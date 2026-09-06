Зеленский рассказал о переговорах с Виткоффом и Кушнером: когда состоится новый раунд

Владимир Зеленский сообщил, что в ходе визита в Киев спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера уже состоялось несколько раундов переговоров. По его словам, украинская и американская стороны продолжат переговоры и сегодня.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

Что сказал Зеленский о переговорах?

Зеленский поблагодарил представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.

У нас состоялся конструктивный разговор – уже несколько раундов, и сегодня мы еще будем обсуждать этот вопрос. Главное – добиться достойного, надежного и долгосрочного мира для Украины. Все усилия мы направляем на это,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, стороны намерены и в дальнейшем работать над поиском решения, которое обеспечит Украине длительный и надежный мир.

Напомним, 6 сентября 2026 года в Киеве состоялись переговоры американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской стороной. Во время встречи представители США заявили, что Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну и положить конец гибели людей.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено созданию условий для длительного и устойчивого мира. Американская делегация поддерживает тесные контакты с Украиной, Германией, Францией и Великобританией.

Также обсуждались поставки американского сжиженного природного газа. Еще одним важным вопросом стали территориальная целостность Украины и будущие гарантии безопасности.

Виткофф и Кушнер положительно оценили результаты переговоров в Киеве. Американские представители заявили о готовности продолжать работу над мирным процессом столько, сколько будет необходимо.