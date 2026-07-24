Об этом Зеленский заявил в интервью американской MAGA-блогерше Лоре Лумер, часть которого Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Как Зеленский комментирует отношения с Трампом?

Лора Лумер напомнила Владимиру Зеленскому о "знаменитой" встрече в Овальном кабинете Белого дома, которая состоялась в конце февраля 2025 года.

Тогда вице-президент США Джей Ди Венс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну, а Зеленский в ответ заявил, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.

Журналистка спросила президента Украины, как за это время изменились их отношения с Трампом.

У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения,

– пояснил глава государства.

По словам Зеленского, во время беседы в базилике Святого Петра они с Трампом остались один на один, без других участников.

Президент не стал раскрывать содержание беседы, однако подчеркнул, что именно доверие и прямой диалог между лидерами имеют решающее значение.

Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский и Трамп провели короткую личную встречу в базилике Святого Петра в Ватикане 26 апреля 2025 года перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском. Это были их первые личные переговоры после спора в Овальном кабинете.

Впоследствии обе стороны положительно оценили результаты беседы.

После встречи Дональд Трамп также критически высказался в адрес Путина, что на тот момент фактически свидетельствовало об изменении его риторики.