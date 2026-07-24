Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер, частину якого Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Як Зеленський коментує відносини з Трампом?

Лора Лумер нагадала Володимиру Зеленському про "славнозвісну" зустріч в Овальному кабінеті Білого дому, яка відбулася наприкінці лютого 2025 року.

Тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну, а Зеленський у відповідь заявив, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.

Журналістка запитала президента України, як за цей час змінилися їхні взаємини з Трампом.

У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15 – 20 хвилин ми змінили наші взаємини,

– пояснив глава держави.

За словами Зеленського, під час розмови в базиліці Святого Петра вони з Трампом залишилися віч-на-віч, без інших учасників.

Президент не став розкривати зміст бесіди, однак підкреслив, що саме довіра та прямий діалог між лідерами мають вирішальне значення.

Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп провели коротку особисту зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані 26 квітня 2025 року перед церемонією прощання з Папою Римським Франциском. Це були їхні перші особисті переговори після суперечки в Овальному кабінеті.

Згодом обидві сторони позитивно оцінили результати розмови.

Після зустрічі Дональд Трамп також критично висловився щодо Путіна, що на той момент фактично свідчило про зміну його риторики.