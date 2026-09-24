"Хочу ходить по улицам, чтобы меня не хотели убить", – Зеленский о своей жизни после президентства

Глава государства поделился личными размышлениями о своем будущем после завершения политической карьеры. Владимир Зеленский стремится сохранить возможность безопасно передвигаться по родной стране, не опасаясь за свою жизнь.

Этими мыслями он поделился в ходе большого интервью для издания WSJ. Отвечая на вопросы журналистов о борьбе со стрессом, он признался, что старается просто добросовестно выполнять свою работу.

Жизнь после президентства

По словам политика, для него главное не столько загальна повага, сколько возможность оставаться в своей стране.

Речь идет о том, чтобы после войны, после завершения этой президентской работы ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по ее улицам, и чтобы никто не хотел тебя убить или ненавидеть,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что стремится жить так, чтобы его поступки говорили сами за себя. Президент подчеркнул, что старается жить ради хороших людей, которых, по его мнению, вокруг очень много.

Что нужно для завершения войны?

Напомним, ранее мы писали, что остановить российскую агрессию до зимы вполне реально, но для этого нужны конкретные шаги союзников. В частности, речь идет о политической воле США и технологическом превосходстве украинской армии на поле боя.

В то же время в Кремле панически боятся окончания боевых действий. Как уже сообщалось на нашем сайте, российский диктатор опасается бунта миллиона военных. Вооруженные и недовольные оккупанты, которые вернутся с фронта домой, могут создать серьезные риски для действующей российской власти.