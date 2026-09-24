Такими думками він поділився під час великого інтерв'ю для видання WSJ. Відповідаючи на запитання журналістів про боротьбу зі стресом, він зізнався, що намагається просто сумлінно виконувати свою роботу.

Життя після президентства

За словами політика, для нього головне не стільки загальна повага, скільки можливість залишатися у своїй країні.

Йдеться про те, щоб після війни, після завершення цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити її вулицями, і щоб ніхто не хотів тебе убити чи ненавидіти,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що прагне жити так, аби його вчинки говорили самі за себе. Президент підкреслив, що намагається жити заради хороших людей, яких, на його думку, навколо дуже багато.

Що потрібно для завершення війни?

Нагадаємо, раніше ми писали, що зупинити російську агресію до зими цілком реально, але для цього потрібні конкретні кроки союзників. Зокрема, йдеться про політичну волю США та технологічну перевагу української армії на полі бою.

Водночас у Кремлі панічно бояться закінчення бойових дій. Як вже повідомлялося на нашому сайті, російський диктатор побоюється бунту мільйона військових. Озброєні та невдоволені окупанти, які повернуться з фронту додому, можуть створити серйозні ризики для чинної російської влади.