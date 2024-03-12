Зеленский объяснил, когда появятся решительные шаги к прекращению войны с Россией

Владимир Зеленский высказался о прекращении российско-украинской войны. Президент подчеркнул, что нашему государству нужен мир, а не пауза, которой воспользуется Владимир Путин.

Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ BFM TV и Le Monde. Президента Украины спросили, категорически ли он исключает встречу с Владимиром Путиным.

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Что ответил Зеленский

Украинский лидер напомнил о существовании плана.

Я бы не так сказал. Есть нормальный план, который мы видим очень живым. Первая наша встреча лидеров цивилизованных государств (состоится – 24 Канал) в Швейцарии на инаугурационном Саммите мира. Я считаю, мы это должны сделать весной или в конце весны. Ну, как получится с датами,

– объяснил Зеленский.

Украина хочет провести эту встречу и выйти с конкретным планом и четким списком стран, готовых принять этот детальный план, который является путем к справедливому миру.

Это будет политическое преимущество. И не просто политическая изоляция для Путина, нет. Самый главный результат, что мы все выйдем с планом, с решительными шагами. А после этого разработать этот план в деталях, технически, и соответствующие государства должны его передать представителям России для того, чтобы они приняли этот план или не приняли. Но это другое уже,

– добавил президент.

Зеленский добавил, что Украина хочет именно мира, а не просто паузы, чтобы российский диктатор готовился. Украинский лидер подчеркнул, что нужны шаги к окончанию войны.

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