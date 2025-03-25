Тогда мы обратимся с фактами к американской стороне, – Зеленский о нарушении соглашения

Во время встречи в Саудовской Аравии американская и украинская делегации договорились, как Украина должна реагировать на нарушение режима прекращения огня со стороны России.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал. Президент Украины отметил, что в документе нет прописанных условий прекращения огня.

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"В стейтменте этого нет, если кто-то нарушил. Этого в стейтменте нет. Я понимаю почему: американская сторона очень хотела, чтобы все это не сорвалось, поэтому не хотели идти во многие детали", – рассказал Зеленский.

Как Украина будет реагировать на нарушение тишины

Он добавил, что Украине необходимо иметь ответы на каждую из деталей, в частности, как реагировать на нарушение тишины со стороны России. Поэтому украинская команда в Эр-Рияде задала вопрос об этом американской стороне.

И на сегодня мы имеем такой ответ: если мы видим, что кто-то нарушает, как мы считаем, мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушила,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 23 и 24 марта в Эр-Рияде проходили переговоры между США и отдельно делегациями России и Украины относительно возможного прекращения огня в Украине.

После мирных переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина и США провели технические консультации, сосредоточившись на вопросах безопасности энергетической инфраструктуры и навигации в Черном море.

В частности, стороны договорились о полном запрете ударов по энергетическим объектам Украины и России. Отдельное внимание уделили освобождению военнопленных и возвращению депортированных украинских детей.