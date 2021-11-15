Тысяча за вакцинацию, корабли угля и ситуация с COVID: Зеленский записал новое обращение
Источник:24 канал
Владимир Зеленский записал обращение, в котором рассказал, как улучшилась ситуация с коронавирусом. Также президент наметил основные "хорошие новости".
В частности, Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Соответствующее видео президент обнародовал в фейсбуке 15 ноября.
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Владимир Зеленский рассказал о положительной динамике вакцинации от COVID-19
Владимир Зеленский напомнил, что уже миллионы людей вакцинировались от коронавируса. Потому в Украине на 13% уменьшился уровень госпитализации от COVID-19.
Впервые за последние три месяца количество выписанных больше, чем госпитализированных,
– заявил президент.
Он также заявил, что за неделю количество случаев коронавирусной болезни уменьшилось на 6%.
Привитым украинцам выплатят 1000 гривен
Президент Владимир Зеленский сообщил о новом стимуле граждан к вакцинации. Всем, кто получит две дозы прививки, государство выплатит по 1 тысяче гривен.
Президент отметил необходимость поддержки тех сфер, которые из-за карантина пострадали больше всего – это креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.
Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия",
– заявил Владимир Зеленский.
По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или же можно купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.
"Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – подчеркнул глава государства.
Будет альтернативная возможность получить тысячу гривен
Программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тысячу гривен всем вакцинированным гражданам.
В частности, и старикам. Об этом мы сообщим чуть позже. Но уже с уверенностью могу сказать, и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан – государство никого не оставит без помощи,
– пообещал Владимир Зеленский.
Никто не останется без света и газа
Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что все непросто в мире, переживающем энергетический кризис,
– пообещал Зеленский.
В частности, для борьбы с кризисом запустили два дополнительных блока – на Ровненской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской электростанции будет запущен до конца ноября.
"Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление", – подчеркнул глава государства.
Нехватки угля не будет
Зеленский также заверил, что государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля.
Кроме украинских запасов, в страну направляются 7 кораблей с углем. Они прибудут в порты в ближайшее время. Этого угля хватит до конца 2021 года,
– заявил президент.
Прибавил, что при необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона. Президент добавил, что Киев не покупает и не будет покупать уголь у сепаратистов.
Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видеоОбратите внимание! Владимир Зеленский 15 ноября на селекторном совещании обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры, чтобы предотвратить подделку ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации турфирмами.