От Крыма ничего не осталось, – Зеленский о разрушении россиянами украинского полуострова

Владимир Зеленский дал масштабное интервью журналистам в Италии. В нем он рассказал, что россияне беспощадно разрушают природное и культурное наследие аннексированного в нашей стране полуострова Крым.

Президент Украины подчеркнул, что туризма в Крыму пока нет. Об этом сообщают итальянские СМИ, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался по поводу положения вещей в Крыму

Украинский глава заверил, что он знает, что сейчас происходит в Крыму. По его словам, полуостров из "прекрасного природного сокровища", которым он был до аннексии в 2014 году, превратился в "полную заброшенность".

"Что им эта страна (Россия – 24 Канал) принесла – потерянный туризм, потерянных людей. Там нет никакой экономики и жизни тоже", – подчеркнул Зеленский.



Зеленский дал интервью итальянским журналистам / Скриншот 24 Канала

Президент также отметил, что без Украины остров не может существовать. Более того, даже те крымчане, которые сначала поддерживали Россию, осознали, что кроме потерь эта страна им ничего не принесла.

Крымчане – они такие же украинцы,

– объяснил украинский руководитель.

Тем не менее он рассказал, что восстанавливать Крым после изгнания оттуда россиян придется очень и очень долго, ведь по себе оккупанты не оставили абсолютно ничего.

Украинский президент не боится референдума в Украине

Зеленский напомнил, что согласно украинскому законодательству, референдум может проводиться только на всей территории Украины. Поэтому все попытки провести так называемые "всенародные голосования" на отдельных частях нашей страны не правомерны.

"Мы не боимся референдумов, просто это противоречит Конституции Украины, потому что Автономная Республика Крым она входит в состав нашей страны", – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский также назвал так называемые "референдумы" проявлением сепаратизма и нарушением действующих норм конституции и закона нашего государства.

Россияне в Крыму готовятся к контрнаступлению ВСУ

Недавно агенты партизанского движения "Атеш" проникли на ключевые фортификационные сооружения Крыма. Они оценили уровень готовности оккупантов к отражению возможного десанта с моря и отметили как организованная оборона, где расположены огневые точки и где брешь в обороне россиян.

В "Атеше" добавили, что они присутствуют на возведении линий на многих участках, в частности в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и многих других участках.

Несмотря на это, российские пропагандисты цинично утверждают, что во временно оккупированном Крыму нет движения сопротивления. Хотя на самом деле именно там развернулись боеспособные очаги движения "Атеш". Более того, партизаны находят среди местных жителей большую поддержку.

Согласно Конституции Украины Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее ста тысяч подписей в каждой области.