Они будут добивать, – Зеленский рассказал о защите энергосистемы Украины

Владимир Зеленский ответил на вопрос, есть ли риск того, что российские захватчики окончательно смогут добить энергосистему Украины. Он объяснил, как украинские воины защищают нашу энергетику.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина пройдет этот путь. Об этом он сказал журналистам в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.

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Что сказал президент

Президент Украины дал понять, что оккупанты попытаются добить нашу энергетику.

Они (россияне – 24 Канал) будут добивать нашу энергосистему. Это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы много энергообъектов смогли защитить,

– отметил глава государства.

Как пояснил Зеленский, речь идет о ПВО и других системах защиты первого, второго и третьего уровней. Однако у противника есть ракеты, против которых не работают эти защитные системы. По его словам, против таких ракет могут сработать только системы Patriot или их аналог.

И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: один или другой, это город или другой город, в тот или иной момент,

– заявил президент.

Он допустил, что Украине может не хватить ракет, если продолжится та интенсивность российских обстрелов, которая была в течение последнего месяца. По его словам, партнеры Киева об этом знают. Зеленский заявил, что государство понимает, сколько в среднем в сутки расходуется ракет для защиты объектов во время активных атак со стороны России. Все это стоит денег.

Сейчас Украина рассчитывает на свои контракты и отдельно работает со многими государствами по различным открытым и закрытым договоренностям, не ожидая помощи за деньги. По словам Зеленского, благодаря этому пошли определенные поставки некоторого оружия, в том числе артиллерии и ПВО.

Что говорят чиновники об этой ситуации