Зеленский рассказал об уникальных iPad, которые есть у него, премьера и военных командующих
- Владимир Зеленский использует специальный планшет для мониторинга ситуации на фронте в режиме реального времени.
- Он подчеркнул важность технологий для быстрого принятия решений и координации между военными и политическим руководством.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о технологиях, которые использует руководство государства для мониторинга войны. По его словам, он имеет доступ к специальному устройству, где в режиме реального времени отображается ситуация на фронте.
Это позволяет оперативно реагировать на угрозы и принимать решения. Об этом Зеленский заявил перед парламентом Великобритании.
Что рассказал Зеленский?
Зеленский заявил, что использует специальный планшет для мониторинга боевых действий в режиме реального времени. По его словам, на устройстве можно видеть ситуацию на передовой, включая перемещение сил и результаты боевых столкновений.
Глава государства отметил, что аналогичные устройства имеют также премьер-министр, министр обороны и представители высшего военного командования. Это позволяет ключевым лицам в системе управления страной получать актуальную информацию без задержек.
Зеленский подчеркнул, что система отражает не только события на суше, но и все воздушные угрозы, морскую ситуацию, а также украинские удары большой дальности по территории России. Таким образом формируется полная картина боевых действий в различных доменах. В частности, он показал как выглядел удар по Украине 14 февраля на этом планшете.
По словам президента, такие технологии являются важным элементом современной войны, ведь обеспечивают скорость принятия решений и координацию между военными и политическим руководством. Это особенно критично в условиях постоянных атак и изменений на фронте.
Если нужно остановить "Шахед" в Эмиратах, мы это можем сделать. Если нужно остановить его в Европе или Великобритании, мы можем это сделать. Это вопрос технологии, инвестиций и сотрудничества. И тот факт, что мы пережили эту зиму, которую Россия пыталась сделать смертельной для всех наших семей, показывает, что наши решения работают,
– сказал он.
Впоследствии президент Украины рассказал, что дал королю Чарльзу III iPad, через который можно следить за фронтом. Глава государства добавил, что он сделал это для того, чтобы продемонстрировать уважение и благодарность за помощь Британии.
Что известно об украинских технологиях?
За годы полномасштабной войны Украина значительно развила собственные беспилотные технологии. Украинские дроны используют как для разведки, так и для ударов по целям противника, а также для перехвата вражеских беспилотников.
В частности, Соединенные Штаты различными каналами демонстрируют заинтересованность украинскими беспилотниками. Украина же готова развивать сотрудничество в сфере оборонных технологий.
В то же время Зеленский заявил, что некоторые страны пытаются получить украинские дроны-перехватчики без согласования с официальным Киевом. Украина внимательно следит за ситуацией и не позволит передачу стратегических оборонных разработок без согласования с государством.