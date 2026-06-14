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14 июня, 18:36
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Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Даниил Муринский

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины поздравил лидера США с днем рождения.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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О чем Зеленский беседовал с Трампом?

Президент Украины отметил, что во время беседы с Трампом был подробно обсужден ряд ключевых вопросов, и прежде всего — прекращение войны.

Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция,
– заявил Зеленский.

 