14 июня, 18:36
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины поздравил лидера США с днем рождения.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
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О чем Зеленский беседовал с Трампом?
Президент Украины отметил, что во время беседы с Трампом был подробно обсужден ряд ключевых вопросов, и прежде всего — прекращение войны.
Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция,
– заявил Зеленский.