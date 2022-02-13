Зеленский рассказал, как помощь партнеров поможет украинцам побороть панику

Владимир Зеленский оценил поддержку, которую Украине оказывают США и другие партнеры. По его словам, она играет важную роль в борьбе с паническими настроениями.

Об этом президент сообщил во время телефонного разговора с Джо Байденом, который состоялся 13 февраля.

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Глава государства отметил шаги Соединенных Штатов Америки и других международных партнеров, которые продолжают оказывать нам действенную поддержку. Он отметил, что украинский народ чувствует ее.

И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил Джо Бадена за непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашего государства.

Военная помощь Украине

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину на фоне угрозы нового российского вторжения. В случае необходимости американская военная помощь может вырасти в разы.

Украина получила зенитные комплексы Stinger от Литвы. В то же время премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила о готовности расширить поддержку нашего государства.

Польша безвозмездно передаст украинским Вооруженным силам новую партию военной помощи.

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Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни.