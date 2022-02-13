Про це президент повідомив під час телефонної розмови з Джо Байденом, яка відбулася 13 лютого.
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Глава держави відзначив кроки Сполучених Штатів Америки та інших міжнародних партнерів, які продовжують надавати нам дієву підтримку. Він зазначив, що український народ відчуває її.
І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент подякував Джо Бадену за непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашої держави.
Військова допомога Україні
- Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну на тлі загрози нового російського вторгнення. У разі потреби американська військова допомога може зрости в рази.
- Україна отримала зенітні комплекси Stinger від Литви. Водночас прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте заявила про готовність розширити підтримку нашої держави.
- Польща безоплатно передасть українським Збройним силам нову партію військової допомоги.