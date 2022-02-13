Про це президент повідомив під час телефонної розмови з Джо Байденом, яка відбулася 13 лютого.

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Глава держави відзначив кроки Сполучених Штатів Америки та інших міжнародних партнерів, які продовжують надавати нам дієву підтримку. Він зазначив, що український народ відчуває її.

І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Джо Бадену за непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашої держави.

Важливо! Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну найближчими днями.

Військова допомога Україні

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну на тлі загрози нового російського вторгнення. У разі потреби американська військова допомога може зрости в рази.

Україна отримала зенітні комплекси Stinger від Литви. Водночас прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте заявила про готовність розширити підтримку нашої держави.

Польща безоплатно передасть українським Збройним силам нову партію військової допомоги.

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