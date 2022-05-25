Зеленский рассказал, при каких условиях стадия кровавой войны может перейти в дипломатический формат

Россия должна отвести свои войска к позициям на 24 февраля, чтобы разблокировать мирное урегулирование войны в Украине. Но пока в Кремле не заинтересованы в мирных переговорах с Киевом.

Россия должна увести войска

Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский во время Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает 24 канал.

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Глава государства уверен, что эта стадия войны может перейти в дипломатический формат с участием президентов Украины и России или третьих сторон. Без мощных партнеров, как заявил президент, с Россией не о чем говорить.

Эта стадия кровавой войны может перейти в формат дипломатических переговоров в том или ином виде с участием президентов России и Украины или с участием наших стратегических партнеров.

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что переговоры станут возможны, когда в Киеве поймут, что Россия демонстрирует желание перейти из кровавой войны в дипломатию.

По словам Зеленского, это возможно, "если Россия продемонстрирует хоть что-нибудь". Как шаг Зеленский назвал отведение российских войск в позиции по состоянию на 24 февраля.

Я считаю, что это был бы правильный шаг со стороны России,

– добавил украинский президент.

Глава государства подтвердил, что Россия не относится серьезно к переговорам и не заинтересована в них. Зеленский сказал, что не видит предметных вещей от Москвы.

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Также он заявил, что сначала было ощущение, что с Россией можно говорить, однако сейчас никаких шагов от Кремля лидер Украины не видит. Более того, по мнению Зеленского, Россия занимается затягиванием, как это было во время "Минского процесса".

Президент сказал, что единственный положительный момент на данный момент это то, что стороны стали говорить о разблокировании "Азовстали", в результате чего удалось вывезти гражданских, а затем и военных.

Что известно о переговорах Украины и России

Украина с начала полномасштабного вторжения России пыталась дипломатически остановить агрессию Кремля. Проходили переговоры на уровне подгрупп, делегаций и даже глав МИД.

Но мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены. В Офисе президента заявили, что после встречи в Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло. Также в ОП сообщили, что Москва продолжила прибегать к шантажу.

На ход переговоров повлияли зверства российских военных в Киевской области, в результате чего погибли более 1200 человек. Зеленский подчеркивал, что украинцы больше не хотят договариваться с россиянами , а стремятся их убить.

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