Зеленский обсудил со Стармером разговор с Трампом, а затем созвонился с Макроном

Владимир Зеленский 20 мая имел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили телефонный разговор с Дональдом Трампом, который состоялся днем ранее.

Затем украинский лидер созвонился с Эммануэлем Макроном.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграм-канале.

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Что обсудили Зеленский и Стармер по телефону

Владимир Зеленский рассказал, что поблагодарил Кира Стармера за новые британские санкции, которые помогают принуждать Россию к миру. По словам украинского лидера, только принуждение сработает на страну-агрессора.

Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в таком чрезвычайно важном давлении на Россию для прекращения войны,

– отметил президент.

Зеленский отметил, что он также обсудил с главой британского правительства основные детали дипломатической работы и возможные встречи, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру.

"Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном", – отметил украинский лидер.

Как прошел разговор Зеленского с Макроном

Позже Владимир Зеленский сообщил, что также говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер отметил, что разговор получился очень предметным.

Продолжаем подготовку решений в рамках "коалиции желающих" – все становится более практичным,

– отметил глава государства.

Он также отметил, что с французским президентом обсудил поддержку нашей армии, оборонное сотрудничество, наше внутреннее производство оружия в Украине. Подробно обсудили и отношения и координацию с Соединенными Штатами.

"Должны сохранять общее видение и готовность действовать вместе", – резюмировал Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский 20 мая имел 2 звонка с Дональдом Трампом. Один тет-а-тет, а второй – совместный, с президентом Еврокомиссии, президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии и президентом Финляндии.

В тот же день американский лидер имел телефонный звонок с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам разговор длился более 2 часов, и, по словам Трампа, коммуникация прошла "очень хорошо".