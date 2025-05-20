Зеленский обсудил со Стармером разговор с Трампом, а затем созвонился с Макроном
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, обсудив новые санкции против России и дипломатические меры для достижения мира.
- Зеленский также обсудил со Стармером детали своего предыдущего разговора с Дональдом Трампом и договорился поддерживать постоянный контакт с британским правительством.
Владимир Зеленский 20 мая имел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили телефонный разговор с Дональдом Трампом, который состоялся днем ранее.
Затем украинский лидер созвонился с Эммануэлем Макроном.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграм-канале.
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Что обсудили Зеленский и Стармер по телефону
Владимир Зеленский рассказал, что поблагодарил Кира Стармера за новые британские санкции, которые помогают принуждать Россию к миру. По словам украинского лидера, только принуждение сработает на страну-агрессора.
Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в таком чрезвычайно важном давлении на Россию для прекращения войны,
– отметил президент.
Зеленский отметил, что он также обсудил с главой британского правительства основные детали дипломатической работы и возможные встречи, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру.
"Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном", – отметил украинский лидер.
Как прошел разговор Зеленского с Макроном
Позже Владимир Зеленский сообщил, что также говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер отметил, что разговор получился очень предметным.
Продолжаем подготовку решений в рамках "коалиции желающих" – все становится более практичным,
– отметил глава государства.
Он также отметил, что с французским президентом обсудил поддержку нашей армии, оборонное сотрудничество, наше внутреннее производство оружия в Украине. Подробно обсудили и отношения и координацию с Соединенными Штатами.
"Должны сохранять общее видение и готовность действовать вместе", – резюмировал Зеленский.
К слову, Владимир Зеленский 20 мая имел 2 звонка с Дональдом Трампом. Один тет-а-тет, а второй – совместный, с президентом Еврокомиссии, президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии и президентом Финляндии.
В тот же день американский лидер имел телефонный звонок с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам разговор длился более 2 часов, и, по словам Трампа, коммуникация прошла "очень хорошо".