Потім український лідер зідзвонився з Еммануелем Макроном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у його телеграм-каналі.

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Що обговорили Зеленський і Стармер телефоном

Володимир Зеленський розповів, що подякував Кіру Стармеру за нові британські санкції, які допомагають примушувати Росію до миру. За словами українського лідера, лише примус спрацює на країну-агресорку.

Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на Росію для припинення війни,

– зазначив президент.

Зеленський наголосив, що він також обговорив з очільником британського уряду основні деталі дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру.

"Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом. Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", – зауважив український лідер.

Як пройшла розмова Зеленського з Макроном

Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що також говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Український лідер наголосив, що розмова вийшла дуже предметною.

Продовжуємо підготовку рішень у межах "коаліції охочих" – усе стає більш практичним,

– зазначив глава держави.

Він також наголосив, що з французьким президентом обговорив підтримку нашої армії, оборонну співпрацю, наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Детально обговорили й відносини та координацію зі Сполученими Штатами.

"Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом", – резюмував Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський 20 травня мав 2 дзвінки із Дональдом Трампом. Один тет-а-тет, а другий – спільний, з президенткою Єврокомісії, президентом Франції, прем'єркою Італії, канцлером Німеччини та президентом Фінляндії.

Того ж дня американський лідер мав телефонний дзвінок із російським диктатором Владіміром Путіним. Сама розмова тривала більш ніж 2 години, і, за словами Трампа, комунікація пройшла "дуже добре".