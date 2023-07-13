Щедрость во всей красе: Зеленский хотел отдать свой кофе премьеру Нидерландов и вызвал смех

Владимир Зеленский во время встречи с премьером Нидерландов продемонстрировал щедрость украинцев. Украинский лидер предложил Марку Рютте свой кофе.

В сети появилось забавное видео, как Зеленский и премьер Нидерландов Рютте делили чашку кофе на саммите в Вильнюсе. Это произошло во время двусторонней встречи украинской и нидерландской делегаций, пишет 24 Канал.

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Теплая атмосфера во время встречи Зеленского и Рютте

Рютте, какой планирует уйти в отставку, попросил себе кофе, на что Зеленский предложил ему свою чашку. "Берите мой, если хотите", – сказал Зеленский.

Неожиданное предложение президента вызвало улыбки у присутствующих.

Зеленский решил поделиться кофе с Рютте: смотрите видео

В ответ премьер Нидерландов отказался от кофе под предлогом, что Украина воюет. "Нет, нет, нет! Вы воюете, это ваш кофе. Вам это нужно", – сказал Рютте.

После этого президент Украины сказал, что готов поделиться и предложил Рютте поделить кофе 50 на 50.

Зеленский встретился с Рютте: что известно

Во время саммита НАТО Зеленский поблагодарил Рютте за лидерство Нидерландов в принятии ключевых решений союзников в поддержку Украины, в частности, по созданию авиационной коалиции.

В ходе переговоров стороны зафиксировали начало тренировочной миссии для украинских пилотов на самолетах F-16 в августе 2023 года и обсудили перспективы привлечения новых партнеров в коалицию истребителей.

Зеленский и Рютте также обсудили другие направления сотрудничества в оборонной сфере, в частности, усиление украинской ПВО.

Президент Украины поблагодарил за политическую поддержку со стороны Нидерландов во время подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО, консолидацию поддержки союзниками евроатлантической интеграции Украины.

Рютте разлил кофе и помыл пол в парламенте

Несколько лет назад в сети появилось видео, как Марк Рютте стирает пол в здании парламента Нидерландов.

Премьер случайно разлил кофе, после чего попросил швабру и сам вытер кофейное пятно.

Местные уборщицы были удивлены происходящим, однако наградили Рютте аплодисментами.

Как Рютте мыл пол в парламенте Нидерландов: смотрите видео