"2025-й должен стать годом мира": есть ли предпосылки для окончания войны в следующем году

Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте по случаю 1000 дней с начала войны, сказал, что "2025-й должен стать годом мира". Украинский президент отметил, что западные страны могут "подтолкнуть Россию к справедливому миру". В то же время это сложный процесс, который требует серьезной работы внутри страны.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что в то же время 2025 год может стать сложным для мира в целом. Количество конфликтов между странами, к сожалению, увеличивается.

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Можно выражать осторожный оптимизм

"Я бы очень хотел, чтобы война завершилась в 2025 году. Сейчас Украина приобретает серьезные позиции для того, чтобы вести диалог на своих условиях. Разрешение США Украине бить вглубь территории России западным оружием также об этом говорит", – уверен Буряченко.

Совершенно очевидно, по его словам, что это будет сложный процесс. Украине придется синхронизировать свою политику с НАТО, обновленным Европейским Союзом и США. Усилит ли это Киев во время диалога, придаст ли определенной консолидации, пока на эти чрезвычайно сложные вопросы нет ответа.

Сегодня важно сделать акцент на внутреннюю трансформацию, борьбу с коррупцией. В этой сфере в Украине есть достижения – расследование по МСЭК, по налоговикам, по таможенникам.

В то же время я ожидаю более серьезной институциональной работы от правительства. То, что наши правоохранители отлично работают, это хорошо, но для системных, длительных изменений этого мало,

– подчеркнул политолог.

Если по Украине можно, по его мнению, выражать осторожный оптимизм, потому что страна выходит на определенный уровень диалоговых позиций, то для мира 2025 год может стать очень тяжелым. США будут находиться в периоде изоляционизма, Евросоюз будет стоять на грани внутренних трансформаций, так же как и НАТО.

Сейчас усиливается Северная Корея, разгорается ситуация вокруг Тайваня, не утихает конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому пока в мире не сформируется новая система передоговоренностей и будут наработаны новые институциональные подходы, количество конфликтов будет увеличиваться,

– отметил Алексей Буряченко.

Отметим, что Реджеп Эрдоган предложил свой план по окончанию войны России против Украины. В нем отмечается, что нужно, в частности, временно заморозить конфликт, создать демилитаризованную зону в Донецкой области и привлечь международные силы для обеспечения безопасности. Также президент Турции считает, что переговоры о вступлении Украины в НАТО нужно отложить на минимум 10 лет как компромисс для России.