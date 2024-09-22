Зеленский отреагировал на заявление Трампа об Украине во время дебатов

Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине. Президент подчеркнул, что повторение Минска не может быть выходом из ситуации.

Во время дебатов Дональда Трампа спросили, является ли победа Украины в войне национальным интересом США. Политик тогда уклонился от прямого ответа. Он сказал, что хочет, чтобы война прекратилась. У Зеленского поинтересовались, было ли ему неприятно услышать такое заявление от республиканца.

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"Он думает, что знает, как завершить войну, но это не так"

Глава государства отметил, что сейчас у Трампа продолжается предвыборная кампания и он делает политические заявления. Когда республиканец говорит, что хочет конца войны, то он выражает пожелание всего мира.

Но вот страшный вопрос: кто возьмет на себя расходы на прекращение войны? Кто-то может сказать, что Минские договоренности или остановили, или заморозили бои в какой-то момент. Но они также дали шанс россиянам еще лучше вооружиться и усилить свои фейковые претензии на наши оккупированные ими территории,

– заявил президент.

Владимир Зеленский считает, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает обратное.

В этой войне часто чем глубже смотришь, тем меньше понимаешь. Я видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как покончить с этим завтра, и, погрузившись в это глубже, они поняли, что это не так просто,

– объяснил Зеленский.

Также президент прокомментировал план Джея Вэнса, кандидата в вице-президенты Трампа.

Зеленский подчеркнул, что не считает концепцию Вэнса планом и что "мысль о том, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, неприемлема".