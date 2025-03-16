Есть все шансы завершить войну, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас есть все шансы закончить российско-украинскую войну. По его словам, украинские партнеры также придерживаются такого мнения.

Однако, глава государства отмечает, что для этого Киев должен быть сильным и решительным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского, которое транслирует "Общественные новости".

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Что заявил Зеленский о войне в Украине

Зеленский говорит, что во время виртуального саммита "коалиции желающих", который состоялся 15 марта, немецкая и турецкая стороны настаивали на создании плана реконструкции. По его мнению, это свидетельствует о вере в то, что войну можно завершить и для этого есть все шансы.

Однако президент объясняет, что, чтобы достичь этого, нужно давить на Россию. По словам Зеленского, украинские партнеры продолжат свою санкционную политику против страны-агрессора и будут поддерживать Украину.

Добавим, что во время саммита глава государства назвал меры, которые позволят сделать первые шаги к прекращению войны. Кроме усиления санкций, он считает, что нужно сформировать четкую позицию относительно гарантий безопасности, инвестировать в украинское и европейское оборонное производство, а также не забывать об укреплении ПВО.