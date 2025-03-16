Однак, глава держави зазначає, що для цього Київ має бути сильним та рішучим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського, яку транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Зеленський про війну в Україні

Зеленський каже, що під час віртуального саміту "коаліції охочих", який відбувся 15 березня, німецька і турецька сторони наполягали на створенні плану реконструкції. На його думку, це свідчить про віру в те, що війну можна завершити й для цього є всі шанси.

Проте президент пояснює, що, аби досягти цього, потрібно тиснути на Росію. За словами Зеленського, українські партнери продовжать свою санкційну політику проти країни-агресорки та підтримуватимуть Україну.

Додамо, що під час саміту глава держави назвав заходи, які дозволять зробити перші кроки до припинення війни. Окрім посилення санкцій, він вважає, що потрібно сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки, інвестувати в українське та європейське оборонне виробництво, а також не забувати про зміцнення ППО.