Юридически нельзя признать оккупированные территории, – Зеленский отверг любые уступки Кремлю

Владимир Зеленский считает, что, если Путина не остановить и сейчас отдать ему территории, то через год или два Россия может прийти в Европу. Именно поэтому партнеры должны сделать все, чтобы Кремль не мог развязать новую войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

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Зеленский высказался о территориальных уступках

Зеленский считает, что Путин не остановится на Украине. Так, украинский лидер в интервью отметил, что кремлевский диктатор не понимает ничего, кроме силы.

"(Нужно – 24 Канал), чтобы ему было больно за эту войну. Больно и дорого. Он и его народ должны чувствовать, почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны, что будет больно, если сделать новые такие шаги", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президенты Украины добавил что просто "сесть за стол переговоров", отдать территории России, то Путин будет только потирать руки.

Он скажет: "Окей, нам надо год – два, и мы придем с новой волной". Он точно придет в Европу. Он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли, который имеет такое государство и которое никто не может победить. Это его больное желание,

– считает президент Украины.

Именно поэтому Зеленский отмечает, что нельзя идти на уступки Путину. Вместо этого нужно иметь гарантии безопасности.

Президент также акцентировал, что Украина не может признать оккупацию своих территорий, ведь это юридически невозможно. Резюмируя свой ответ, Зеленский заявил, что главная цель Путина – полностью контролировать европейский континент.