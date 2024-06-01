"Повод оккупант найдет всегда": Зеленский заявил, что замороженный конфликт – это тоже война

Владимир Зеленский отметил, что любой замороженный конфликт – это война. Это происходит медленно, но рано или поздно наступит момент, когда враг снова начнет атаковать.

Такое мнение президент Украины высказал в интервью The Guardian. Он также добавил, что любая пауза только идет на пользу врагу, а не наоборот.

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Все, что является замороженным конфликтом, является войной

В интервью Зеленский отметил, что все, что является замороженным конфликтом, является войной. Он добавил, что этот процесс медленный, однако обязательно наступит момент, когда враг начнет атаковать с новой силой, ведь оккупант всегда найдет повод.

И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто...

– подчеркнул президент Украины.

Он также добавил, что любая пауза идет только на пользу врагу. В качестве примера Зеленский приводит Нормандские договоренности, которые существовали до полномасштабного вторжения. Однако замораживание войны на Донбассе лишь привело к тому, что враг набрался сил и атаковал. Более того, теперь оккупанты выдвигают свои ультиматумы.

Кроме того, хотя на Донбассе до 24 февраля 2022 года и не было активной фазы войны, однако украинские защитники все равно погибали, ведь враг не прекращал огонь. Именно поэтому Зеленский отметил, что "замораживание войны" пойдет только на пользу Кремлю, но никак не Украине.

"Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормандских договоренностях, враг наберет силы, и может вам поставить ультиматум – признать все территории, не быть в Альянсе, забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много", – резюмировал Зеленский.

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