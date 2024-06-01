Таку думку президент України висловив в інтерв'ю The Guardian. Він також додав, що будь-яка пауза лише йде на користь ворогу, а не навпаки.

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Все, що є замороженим конфліктом, є війною

В інтерв'ю Зеленський наголосив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною. Він додав, що цей процес повільний, однак обов'язково настане мить, коли ворог почне атакувати з новою силою, адже окупант завжди знайде привід.

І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито…

– наголосив президент України.

Він також додав, що будь-яка пауза йде лише на користь ворогу. До прикладу Зеленський наводить Нормандські домовленості, які існували до повномасштабного вторгнення. Однак замороження війни на Донбасі лише призвело до того, що ворог набрався сил і атакував з новою силою. Ба більше, тепер окупанти висувають свої ультиматуми.

Окрім того, хоча на Донбасі до 24 лютого 2022 року й не було активної фази війни, однак українські захисники все одно гинули, адже ворог не припиняв вогню. Саме тому Зеленський наголосив, що "замороження війни" піде лише на користь Кремля, але ніяк не Україні.

"Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормандських домовленостях, ворог набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі, забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато", – резюмував Зеленський.

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