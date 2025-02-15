Россия должна отвести войска хотя бы до линии февраля 2022 года, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна отвести свои войска с территории Украины хотя бы на линию до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью телеканалу Newsmax, передает 24 Канал. Также глава государства подчеркнул, что Украина должна участвовать в любых переговорах по миру.

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Какова позиция Украины

"Я думаю, что они должны уйти, как минимум, они должны пойти на линию вторжения", – подчеркнул Владимир Зеленский.

У президента спросили, как по его мнению, может закончиться война, поскольку Россия не демонстрирует признаков желания отступить к границам 2022 года или к границам 2014 года. Он ответил, что президент США Дональд Трамп может положить конец войне.

По его словам, Европа также может помочь, если президент Соединенных Штатов это позволит. Он считает, что американский лидер может повлиять на российского диктатора Владимира Путина, поскольку Дональду Трампу "очень нужен успех".

Я думаю, что ему очень нужен успех, иначе все скажут, что это была линия Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Я надеюсь, что он будет на нашей стороне,

– заявил Зеленский.

Также он добавил, что Киев не будет одобрять результаты любых переговоров, к которым не привлечена Украина.

К слову, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности украинский президент сообщил, что Украина потеряла около 4 тысяч квадратных километров территорий. По его мнению, если бы помощь США приходила вовремя, украинцы потеряли гораздо меньше территорий.