Зеленский сделал заявление после первого этапа большого обмена с Россией
- 23 мая состоялся первый этап обмена пленными в формате 1000 на 1000, в результате которого в Украину вернулись 390 военных и гражданских.
- Президент заверил, что Украина вернет всех своих граждан и анонсировал следующие этапы обмена на 24 и 25 мая.
23 мая состоялся первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В Украину вернули 390 военных и гражданских.
Владимир Зеленский в обращении подтвердил, что 23 мая прошел первый этап наибольшего обмена, о котором договорились делегации в Стамбуле. Он назвал это соглашение единственным значимым результатом встречи в Турции. Все остальные инициативы россияне блокируют, передает 24 Канал.
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Что сказал президент
Глава государства заверил, что Украина обязательно вернет всех своих людей.
Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которые содержатся в России, – мы всех их должны освободить,
– подчеркнул президент.
Политик сообщил, что 24 и 24 мая пройдут следующие этапы обмена.
Он выразил благодарность всем воинам на фронте, обеспечивающим пополнение для Украины именно обменного фонда.
Отдельную благодарность президент выразил и правоохранителям, добавляющим в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов.