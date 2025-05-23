Зеленский сделал заявление после первого этапа большого обмена с Россией

23 мая состоялся первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В Украину вернули 390 военных и гражданских.

Владимир Зеленский в обращении подтвердил, что 23 мая прошел первый этап наибольшего обмена, о котором договорились делегации в Стамбуле. Он назвал это соглашение единственным значимым результатом встречи в Турции. Все остальные инициативы россияне блокируют, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Глава государства заверил, что Украина обязательно вернет всех своих людей.

Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которые содержатся в России, – мы всех их должны освободить,

– подчеркнул президент.

Политик сообщил, что 24 и 24 мая пройдут следующие этапы обмена.

Он выразил благодарность всем воинам на фронте, обеспечивающим пополнение для Украины именно обменного фонда.

Отдельную благодарность президент выразил и правоохранителям, добавляющим в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов.