Зеленский рассказал, о чем говорили лидеры Финляндии и Норвегии с Путиным

Утром 27 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. После этого президент Украины позвонил партнерам по поводу контактов с Россией.

Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Что известно о звонке?

Во вторник, 27 октября, украинский лидер провел разговор с европейцами по поводу контактов с российской стороной. На вопрос, была ли коммуникация президента с Евросоюзом по поводу переговоров лидеров Норвегии и Финляндии с президентом России, Литвин ответил, что по состоянию на 11:53 глава государства как раз разговаривал с партнерами.

Ранее канцелярия президента Финляндии сообщила, что Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором. В преддверии переговоров они консультировались с Украиной.

Что рассказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский после беседы с партнерами выразил благодарность за подробный брифинг и активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнерами мирных усилий.

Стубб и Стьоре четко заявили российскому диктатору о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Обсудили подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд – украинской, американской и российской. Финляндия и Норвегия, как страны, граничащие с Россией, особенно заинтересованы в правильных и надежных решениях в сфере безопасности. Обсудили также различные форматы нашего взаимодействия с партнерами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, нашей защиты и общей безопасности,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен быть, деэскалация необходима, а затягивание войны со стороны России должно прекратиться.

Напомним, что контакты Москвы с Хельсинки и Осло стали первым прямым общением между Путиным и высшими европейскими лидерами с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон говорил с ним в июле 2025 года.