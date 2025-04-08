8 апреля, 15:55
Зеленский сказал, чем отличаются солдаты КНДР и Китая, которые воюют против Украины
В войне против Украины участвуют и китайские военные. Но между ними и бойцами из Северной Кореи есть важное отличие.
О том, что против Украины воюют и китайцы, Владимир Зеленский сообщил 8 апреля.
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Чем отличаются солдаты Северной Кореи и Китая
Президент Украины указал, что северокорейские бойцы находились в Курской области, а китайцы – непосредственно на украинской территории.