Зеленский сказал, чем отличаются солдаты КНДР и Китая, которые воюют против Украины

В войне против Украины участвуют и китайские военные. Но между ними и бойцами из Северной Кореи есть важное отличие.

О том, что против Украины воюют и китайцы, Владимир Зеленский сообщил 8 апреля. Смотрите также Шелковый путь, инновации и двойная игра: как Россия становится орудием Китая для контроля над Украиной Чем отличаются солдаты Северной Кореи и Китая Президент Украины указал, что северокорейские бойцы находились в Курской области, а китайцы – непосредственно на украинской территории.