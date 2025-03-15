Зеленский сказал, что будет делать Украина, если Россия нарушит режим тишины

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном полном перемирии. Владимир Зеленский спросил, как будет реагировать Киев и его союзники, если Россия нарушит режим прекращения огня.

Сейчас от Кремля не поступило согласия на 30-дневное перемирие. Владимир Путин выдвинул новые требования. Журналисты поинтересовались у Зеленского, какими будут действия Украины на нарушение тишины со стороны России, если перемирие таки будет достигнуто, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Глава государства отметил, что в соглашении о перемирии должен быть указан точный срок, чтобы Россия не смогла "играть в вечный замороженный конфликт".

"Если Кремль нарушит режим тишины, то украинцы продолжат защищать свою Родину", – ответил Зеленский.

Напомним, что в Белом доме отказались называть какие-либо механизмы принуждения, которые США будут готовы применить против России, если оно нарушит мирное соглашение.

К слову, во время скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете украинский президент подчеркнул, что наша страна нуждается в действенных гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня. В ответ президент США только разозлился. Он сказал, что Путин, мол, не нарушит соглашение, потому что его уважает.