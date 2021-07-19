Цена – аннексия, оккупация и война, – Зеленский сказал, что объединяет Украину, Грузию и Молдову
Источник:сайт Президента Украины
У Украины, Молдовы и Грузии – одинаковое видение своего будущего пути. Речь идет о членстве в Европейском Союзе.
Для этого необходима поддержка от ЕС. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на международной пресс-конференции в Батуми.
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Равенство, свобода и демократия
По его словам, у Грузии, Молдовы и Украины – общие стремления и одинаковое видение будущего – это полноправное членство в ЕС, равенство, свобода и демократия.
К сожалению, наши страны объединяют не только стремления, но и цена, которую мы за них заплатили. Мы не из книг знаем, что такое аннексия, что такое оккупация, что такое война,
– отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что 3 страны впервые встретились как ассоциированные партнеры Евросоюза на самом высоком уровне.
Линия разграничения разделяет миры
Во время своего визита в Грузию первым местом, которое посетил украинский лидер, стал поселок Абастумани, за которым расположена оккупирована Абхазия. Зеленский отметил, что ситуация напомнила ему такую, как в Украине.
Линия разграничения, как считает президент, разделяет 2 мира: светлый, современный и безопасный и серый, заброшенный и бесправный.
"В такие мгновения особенно понимаешь, какое значение для будущего страны имеет правильный выбор. Украина, Грузия и Молдова его сделали", – подчеркнул Зеленский.
Визит Зеленского в Грузию: что известно
- Владимир Зеленский 19 июля прибыл с рабочим визитом в Грузию, чтобы принять участие в работе Батумской международной конференции.
- Он поехал на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территорией Абхазии. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой поступок – знак солидарности.
- Цель визита президента – это начало формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.