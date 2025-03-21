Какая гарантия безопасности является лучшей для Украины: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский высказался относительно гарантий безопасности для Украины. В частности, он заявил, что мониторинг прекращения огня пока остается ключевым вопросом.

Однако, по мнению Зеленского, лучшей гарантией безопасности есть НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию украинского главы государства с президентом Чехии Павелом.

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Что заявил Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины отметил, что мониторинг 30-дневного перемирия должен проводиться странами, с которым Киев сотрудничает в сфере разведки.

Сначала мы должны договориться о ceasefire и здесь действительно очень важно, кто будет осуществлять мониторинг. Мы говорили с разными нашими коллегами, с Британией, с Францией, с США, безусловно с теми странами, с которыми мы сегодня по линии разведок работаем,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что мониторинг окончания войны с "русскими" является достаточно сложным вопросом. Именно поэтому президент говорит, что всегда поддерживал "самый дешевый способ мониторинга и гарантий безопасности" – вступление Украины в НАТО.

В то же время глава государства заявил, что Украина изначально согласилась на предложение США по безусловному прекращению огня. Зеленский считает, что такое решение является более быстрым вариантом, чем бесконечные технические переговоры.

Отметим, что во время пресс-конференции президент Чехии Петр Павел также призвал партнеров не снимать вопрос вступления Украины в НАТО с переговоров, поскольку считает это лучшей и дешевой гарантией безопасности.

Кроме этого, Павел анонсировал итоговый документ после встречи с Зеленским, в котором Чехия задекларирует свою поддержку Украине и обозначит другие вопросы.