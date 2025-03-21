Проте, на думку Зеленського, найкращою безпековою гарантією є НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію українського глави держави з президентом Чехії Павелом.

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Що заявив Зеленський про гарантії безпеки для України

Президент України наголосив на тому, що моніторинг 30-денного перемир'я повинен проводитися країнами, з яким Київ співпрацює у сфері розвідки.

Спочатку ми повинні домовитися про ceasefire і тут дійсно дуже важливо, хто буде здійснювати моніторинг. Ми говорили з різними нашими колегами, з Британією, з Францією, зі США, безумовно з тими країнами, з якими ми сьогодні по лінії розвідок працюємо,

– каже Зеленський.

Він додає, що моніторинг закінчення війни з "русскіми" є досить складним питанням. Саме тому президент каже, що завжди підтримував "найдешевший спосіб моніторингу і гарантій безпеки" – вступ України до НАТО.

Водночас глава держави заявив, що Україна від початку погодилася на пропозицію США щодо безумовного припинення вогню. Зеленський вважає, що таке рішення є швидшим варіантом, ніж нескінченні технічні переговори.

Зазначимо, що під час пресконференції президент Чехії Петр Павел також закликав партнерів не знімати питання вступу України до НАТО з переговорів, оскільки вважає це найкращою та найдешевшою гарантією безпеки.

Окрім цього, Павел анонсував підсумковий документ після зустрічі із Зеленським, у якому Чехія задекларує свою підтримку Україні та окреслить інші питання.