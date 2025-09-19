Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

Что сказал Зеленский о ситуации в Купянске?

Он больше сосредоточился на том, что происходит под Покровском, но коротко сказал и о Харьковщине.

И Купянск, также районы вокруг города – мы защищаем позиции. Спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия,

– высказался президент.

Что касается Донетчины, то там Силы обороны продолжают контрнаступательные действия.

"Район Покровска, район Доброполья – именно там был один из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть. Наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных", – сказал Зеленский.

Украина будет экспортировать оружие

Важно, что на Ставке обсудили ситуацию с вооружением. По словам Зеленского, некоторые виды оружия в Украине в профиците – это морские дроны и противотанковое оружие. А потому часть будут продавать на экспорт. Он будет управляемым, то есть сначала обеспечат фронт, потом арсеналы и уже тогда будет экспорт.

Это покроет дефицит в финансировании на производство оружия и позволит произвести больше дронов.

"Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлично на Украину. Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас реально, нашу независимость", – уточнил президент.

19 сентября показали сразу два новых типа оружия