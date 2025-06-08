Зеленский сказал, отменил бы операцию "Паутина", если бы Россия согласилась на прекращение огня

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела операцию "Паутина" на территории врага, поразив его стратегические бомбардировщики. Однако этого не произошло бы, если бы Россия накануне согласилась на прекращение огня.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для ABC News от 8 июня, передает 24 Канал.

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Что рассказал Зеленский

По словам украинского президента, Украина могла отменить проведение спецоперации СБУ "Паутина" несмотря на то, что подготовка к ней длилась более полутора лет.

Ведь мы защищаем себя. И прекращение огня – это элемент или шаг к миру. Поэтому нам нужно прекращение огня,

– отметил Зеленский.

Украинская сторона "очень хотела" прекращения огня – полного, безусловного или любого.

Но мы должны готовить такие планы. И мы не останавливаемся... Потому что мы не знаем, даже примерно не знаем, что будет завтра. Мы действительно не знаем, остановят ли они (россияне – 24 Канал) эту войну,

– добавил президент.

Напомним, он уже заявлял подобное во время брифинга 4 июня. Украина не будет оставлять действий агрессора без ответа и может нарушать правила прекращения огня, если это делает Россия. "Это наш подход... Мы должны выбирать правила. Я считаю, что если правила прекращения огня для всех, то они для всех", – сказал Зеленский.