Может ли закончиться война в этом году: Зеленский назвал условия
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию и провел переговоры с президентом страны Эдгарс Ринкевичс. После этого он отвечал на вопросы журналистов.
Во время пресс-конференции Владимир Зеленский спросил, может ли война закончиться в 2024 году. Он подчеркнул, что это зависит от многих вещей, передает 24 Канал.
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Украине нужна поддержка
По словам Зеленского, важно, чтобы не уставала украинская крепость, а для этого ее нужно поддерживать. Он отметил, что оно поддерживается не только оружием, не только финансами, но и политически. Президент сказал, что мы боремся за политические решения, например, открытие диалога о вступлении в ЕС.
Это историческое решение, но, честно, мы не должны отдавать столько сил, а должны были фокусироваться на поле боя, потому что это поле боя всего Евросоюза.
– отметил украинский лидер.
Президент Украины сказал, что наше государство защищает всех и мы благодарны за любую помощь и поддержку. Он также назвал то, от чего зависит окончание войны.
Конец войны, восстановление наших территорий и справедливый мир – все это зависит от нашего единства,
– подчеркнул Зеленский.
Владимир Зеленский в Латвии
- Владимир Зеленский 11 января прибыл в Латвию. Этот визит украинского лидера состоялся в рамках его поездки в страны Балтии. Там украинский лидер договаривается о новой оборонной поддержке для Украины.
- В ходе визита украинского лидера Латвия объявила о новом пакете поддержки для Украины. Страна продолжит поддерживать борьбу украинского народа за свободу.
- В новый пакет помощи вошли: гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, гранаты, вертолеты, дроны, устройства связи, генераторы. Латвия обязалась вести коалицию дронов в рамках формата "Рамштайн". Страна может производить очень эффективные, в то же время более дешевые дроны. Они необходимы ВСУ.