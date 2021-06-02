Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Президент Владимир Зеленский ввел в комиссию по вопросам гражданства новых членов. Кого касаются изменения – читайте дальше.
Соответствующий указ 2 июня появился на сайте Офиса Президента. Он вступает в силу со дня его опубликования.
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Кто вошел в состав комиссии:
- Буданов Кирилл – начальник Главного управления разведки Минобороны;
- Демченко Руслан – первый заместитель Секретаря СНБО;
- Ляхович Андрей – советник руководителя Офиса Президента;
- Покатило Алексей – руководитель Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОП;
- Потаев Вадим – советник руководителя ОП.
Этим же указом Зеленский вывел из состава комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины Ольгу Башей и Игоря Оваденко.
Что известно о комиссии по вопросам гражданства
Является консультативно-совещательным органом. Среди основных задач – предварительное рассмотрение заявлений, представлений и других документов по вопросам принятия и прекращения гражданства Украины.
Члены комиссии участвуют в подготовке и обсуждении законопроектов, указов президента и других документов, касающихся вопросов гражданства.
Кроме этого, они изучают отечественный и зарубежный опыт решения вопросов гражданства и предлагают президенту, как улучшить работу госорганов по этим вопросам.