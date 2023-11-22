Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего: что известно

Вечером 22 ноября президент Украины подписал указ об изменениях в составе Ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующий документ был обнародован на сайте Офиса Президента.

В состав Ставки войдет новый человек, это один из министров. В то же время одного человека выведут.

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Как изменится состав Ставки

Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины, вывести из состава Ставки Верховного главнокомандующего Ю. Щиголя,

– говорится в документе.

Почему Зеленский изменил состав Ставки