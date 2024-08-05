Зеленский снова высказался об офлайн-обучении – обещает технические решения

Во время традиционного обращения в 894 день войны президент говорил о новом учебном году и подготовке к отопительному сезону. А еще о том, что Ботсвана присоединилась к коммюнике Саммита мира, и о 3,9 миллиардах долларов от США.

Сегодня же мы подробно проработали с премьер-министром Шмыгалем порядок работы на этот месяц, а именно решение, которые нужны, и договоренности, которых ожидаем в отношениях с партнерами, прежде всего в Европе. Сейчас мы имеем новое поступление от Соединенных Штатов: 3,9 миллиардов долларов поступили на казначейский счет. Я благодарен партнерам за поддержку. Мы работаем также с Евросоюзом, чтобы уже в августе получить необходимые Украине около 4 миллиардов евро помощи.

Премьер-министр доложил и о региональной работе чиновников: это правильно, чтобы правительство было в областях и реально видело проблематику, быстро и на местах принимало решения. Сейчас много вопросов по подготовке нового учебного года. Наш приоритет – по максимуму помочь школам во всех регионах, где безопасность это позволяет, открыться для детей и работать оффлайн. Правительство сейчас готовит несколько технических решений, которые помогут именно этому. Регулярные отчеты и по энергетике – нашей подготовки к отопительному сезону и большей защиты энергетической инфраструктуры.

Я благодарю всех в Украине, в каждом регионе, кто работает именно так, как нужно, чтобы и социальная сфера, и бизнес, и общины были подготовлены к зиме.