Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется 9 апреля. На заседании будут обсуждать, в частности, продление введения санкций против контрабандистов.

Кроме этого, обсудят и ограничения против бенефициаров конвертационных центров. Ведь из-за них государственный бюджет ежегодно теряет минимум 18 миллиардов гривен.

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Эти данные ранее обнародовали эксперты Института социально-экономической трансформации. По их оценкам, годовой объем денег, которые проходят через такие центры, достигает до 60 миллиардов гривен.

Справка. Конвертационные центры предоставляют услуги по отмыванию денег. Могут взаимодействовать с банками, помогая завладеть деньгами клиенту-заказчику.

По данным "Зеркала недели", по состоянию на февраль таких конвертационных центров в Украине было примерно 600. Из-за этого перечень выгодоприобретателей их работы точно не будет исчерпывающим.

В издании также подчеркнули, что работа конвертационных центров невозможна без участия налоговиков и обычно, как и контрабанда, "контролируется" правоохранителями.

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