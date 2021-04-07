Зеленский снова собирает СНБО на заседание: о чем будут говорить
Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется 9 апреля. На заседании будут обсуждать, в частности, продление введения санкций против контрабандистов.
Источник:"Зеркало недели"
Кроме этого, обсудят и ограничения против бенефициаров конвертационных центров. Ведь из-за них государственный бюджет ежегодно теряет минимум 18 миллиардов гривен.
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Эти данные ранее обнародовали эксперты Института социально-экономической трансформации. По их оценкам, годовой объем денег, которые проходят через такие центры, достигает до 60 миллиардов гривен.
По данным "Зеркала недели", по состоянию на февраль таких конвертационных центров в Украине было примерно 600. Из-за этого перечень выгодоприобретателей их работы точно не будет исчерпывающим.
В издании также подчеркнули, что работа конвертационных центров невозможна без участия налоговиков и обычно, как и контрабанда, "контролируется" правоохранителями.
СНБО против "королей контрабанды"
- 2 апреля 2021 года СНБО ввели персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. Президент ввел в действие это решение 4 апреля.
- Зеленский подчеркнул, что такие ограничения ввели впервые в истории государства. И добавил, что контрабанда – это экономический терроризм против Украины.
- Под санкции попали: Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Єримичук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко, Владимир Дидух.
- "Борьба с контрабандой будет продолжена. Это первая десятка, но точно не последняя", – заверил после заседания СНБО глава государства.
- Заметим, что после заседания Совета нацбезопасности и обороны 2 апреля от работы отстранили более 100 работников таможни.
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