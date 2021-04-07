Зеленський знову збирає РНБО на засідання: про що говоритимуть
Рада нацбезпеки та оборони України збереться 9 квітня. На засіданні обговорюватимуть, зокрема, продовження введення санкцій проти контрабандистів.
Джерело:"Дзеркало тижня"
Крім цього, обговорять й обмеження проти бенефіціарів конвертаційних центрів. Адже через них державний бюджет щороку втрачає щонайменше 18 мільярдів гривень.
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Ці дані раніше оприлюднили експерти Інституту соціально-економічної трансформації. За їхніми оцінками, річний обсяг грошей, які проходять через такі центри, сягає до 60 мільярдів гривень.
За даними "Дзеркала тижня", станом на лютий таких конвертаційних центрів в Україні було приблизно 600. Через це перелік вигодонабувачів їхньої роботи точно не буде вичерпним.
У виданні також підкреслили, що робота конвертаційних центрів неможлива без участі податківців та зазвичай, як і контрабанда, "контролюється" правоохоронцями.
РНБО проти "королів контрабанди"
- 2 квітня 2021 року РНБО запровадили персональні санкції проти 10 українських контрабандистів. Президент увів у дію це рішення 4 квітня.
- Зеленський наголосив, що такі обмеження ввели вперше в історії держави. Й додав, що контрабанда – це економічний тероризм проти України.
- Під санкції потрапили: Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко, Володимир Дідух.
- "Боротьба з контрабандою буде продовжена. Це перша десятка, але точно не остання", – запевнив після засідання РНБО глава держави.
- Зауважимо, що після засідання Ради нацбезпеки та оборони 2 квітня від роботи відсторонили понад 100 працівників митниці.
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