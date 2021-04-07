Рада нацбезпеки та оборони України збереться 9 квітня. На засіданні обговорюватимуть, зокрема, продовження введення санкцій проти контрабандистів.

Крім цього, обговорять й обмеження проти бенефіціарів конвертаційних центрів. Адже через них державний бюджет щороку втрачає щонайменше 18 мільярдів гривень.

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Ці дані раніше оприлюднили експерти Інституту соціально-економічної трансформації. За їхніми оцінками, річний обсяг грошей, які проходять через такі центри, сягає до 60 мільярдів гривень.

Довідка. Конвертаційні центри надають послуги з відмивання грошей. Можуть взаємодіяти з банками, допомагаючи заволодіти грошима клієнту-замовнику.

За даними "Дзеркала тижня", станом на лютий таких конвертаційних центрів в Україні було приблизно 600. Через це перелік вигодонабувачів їхньої роботи точно не буде вичерпним.

У виданні також підкреслили, що робота конвертаційних центрів неможлива без участі податківців та зазвичай, як і контрабанда, "контролюється" правоохоронцями.

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