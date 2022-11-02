Зеленский рассказал, о чем говорилось на заседании Ставки Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, обсудили процесс восстановления объектов критической инфраструктуры.

Во время заседания Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, а представители разведки проинформировали об оборонных и наступательных возможностях врага. После этого были согласованы следующие действия по восстановлению территориальной целостности Украины.

Читайте также Есть лидеры, которые этого желают, – Зеленский о подталкивании Украины к "мирным переговорам"

О чем говорили на Ставке Главнокомандующего

Во время заседания обсудили процесс восстановления объектов критической инфраструктуры, которая недавно была разрушена в результате ракетных атак России.

Сообщается, что Зеленский отметил необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектами и ход подготовки войск к зимнему периоду.

Кто принял участие в заседании

Российские военные 31 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате многие украинцы остались не только без электроэнергии, но и без тепла. По словам Зеленского, эта атака стоила оккупантам более 2 миллионов 300 тысяч средних российских пенсий.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Стоит внимания – потери России за 2 ноября: видео