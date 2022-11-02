Під час засідання Головнокомандувач Збройних Сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті, а представники розвідки проінформували про оборонні та наступальні спроможності ворога. Після цього було узгоджено наступні дії для відновлення територіальної цілісності України.

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Про що говорили на Ставці Головнокомандувача

Під час засідання обговорили процес відбудови об’єктів критичної інфраструктури, яка нещодавно зазнала руйнувань унаслідок ракетних атак Росії.

Повідомляється, що Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

До слова. Російські військові 31 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. У наслідок цього чимало українців залишилися не лише без електроенергії, а й без тепла. За словами Зеленського, ця атака коштувала окупантам понад 2 мільйони 300 тисяч середніх російських пенсій.

Хто взяв участь у засіданні

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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