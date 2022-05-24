Зеленский собрал встречу по Крыму: обсуждали освобождение полуострова из-под оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с назначенным постоянным представителем Главы государства в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой.

Во встрече также приняли участие заместитель постоянного представителя Президента в АР Крым Денис Чистиков, руководитель Службы обеспечения деятельности Крымской платформы Мария Томак, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква. Приглашенные обсуждали настроения местного населения , а также перспективы освобождения полуострова.

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В Крыму есть население, протестующее против войны

Зеленский отметил, что украинским властям важно понимать, каковы настроения людей в оккупированном Крыму и Севастополе.

Мы отдаем себе отчет, что активные и небезразличные граждане Украины на полуострове будут нашей главной опорой при освобождении Крыма из-под оккупации. Мы должны их поддерживать,

– подчеркнул президент.

По его словам, кроме работы, направленной на наращивание международной политической поддержки деоккупации, следует обратить внимание на принятие дополнительных законов и постановлений, помогающих обеспечивать права граждан Украины в Крыму.

В то же время Тамила Ташева подчеркнула, что важно поддерживать контакт с украинскими гражданами, протестующими против войны и проявляющими свою солидарность с материковой частью Украины.

Они должны чувствовать, что мы видим и ценим эти сигналы солидарности с оккупацией,

– отметила она.

По ее словам, на полуострове есть немало громких дел, связанных с преследованием активистов.

Ташева напомнила о заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джелялове, который был арестован после участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в 2021 году, а также передала его письмо, адресованное Зеленскому.

В письме заключенный оккупантами Нариман Джелялов выразил благодарность президенту за подписание закона, вводящего социальную и правовую защиту для политических заключенных, военнопленных и гражданских заложников.

Обсуждение Крымской платформы

Участники совещания обсудили перспективы развития инициативы Президента Украины Крымской платформы. В частности, проведение международных мероприятий в августе 2022 г., которые соберут участников учредительного саммита Крымской платформы и потенциально расширят географию государств, поддерживающих декларацию согласованного механизма, направленного на возвращение Крыма.

Еще в сентябре 2020 года Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы . Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.

Первый саммит Крымской платформы прошел в столице Украины 23 августа 2021 года.

В учредительном саммите принимают участие 46 стран и международные организации. Как сообщила украинская разведка , как минимум одна страна отказалась от участия в саммите под давлением России.

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