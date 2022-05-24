У зустрічі також взяли участь заступник постійного представника Президента в АР Крим Денис Чистіков, керівниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква. Запрошені обговорювали настрої місцевого населення, а також перспективи звільнення півострова.

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У Криму є населення, яке протестує проти війни

Зеленський зазначив, що українській владі важливо розуміти, якими є настрої людей в окупованому Криму та Севастополі.

Ми усвідомлюємо, що активні та небайдужі громадяни України на півострові будуть нашою головною опорою при звільненні Криму з-під окупації. Ми маємо їх підтримувати,

– наголосив президент.

За його словами, крім роботи, спрямованої на нарощування міжнародної політичної підтримки деокупації, варто звернути увагу на ухвалення додаткових законів і постанов, які допомагають забезпечувати права громадян України в Криму.

Водночас Таміла Ташева наголосила, що важливо підтримувати контакт з українськими громадянами, які протестують проти війни та виявляють свою солідарність із материковою частиною України.

Вони мають відчувати, що ми бачимо й цінуємо ці сигнали солідарності з окупації,

– зазначила вона.

За її словами, на півострові є чимало гучних справ пов’язаних з переслідуванням активістів.

Ташева нагадала про заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, який був заарештований після участі в інавгураційному саміті Кримської платформи у 2021 році, а також передала його лист, адресований Зеленському.

У листі ув'язнений окупантами Наріман Джелялов висловив подяку президенту за підписання закону, який запроваджує соціальний та правовий захист для політичних в’язнів, військовополонених та цивільних заручників.

Обговорення Кримської платформи

Учасники наради обговорили перспективи розвитку ініціативи Президента України Кримська платформа. Зокрема, проведення міжнародних заходів у серпні 2022 року, які зберуть учасників установчого саміту Кримської платформи та потенційно розширять географію держав, які підтримують декларацію погодженого механізму, направленого на повернення Криму.

Ще у вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи – об'єднати сили щодо деокупації Криму.

Перший саміт Кримської платформи відбувся у столиці України 23 серпня 2021 року.

В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. Як повідомила українська розвідка, як мінімум одна країна відмовилася від участі у саміті під тиском Росії.

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